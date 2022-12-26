الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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متحدث الزراعة: «الدولة تسير على قدم وساق لدعم وتشجيع الفلاح»

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزراة الزراعة، إن الدولة المصرية تحرص كل الحرص على دعم القطاع الزراعي بشتى الطرق والوسائل، حيث تقوم الدولة بدعم السماد حتى يصل للفلاحين بأعلى جودة وأسعار مناسبة.

دعم الفلاح

وأكد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة المصرية أطلقت مشروع "كارت الفلاح"، لإعطاء مستلزمات إنتاج مدعومة للفلاح.

تشجيع الفلاح على الزراعة

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تدعم الفلاح بشتى الطرق والوسائل من أجل تشجيع الفلاح على الزراعة لتوفير الاستهلاك المحلي من السلع الغذائية.

وزارة الزراعة دعم الفلاح دعم السماد دي ام سي مساء دى ام سى محمد القرش

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