الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أهم مكاسب توجيه الرئيس السيسى بسرعة الإفراج عن البضائع.. «يعقوب» يوضح

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أوضح أحمد يعقوب أهم المكاسب من توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة الإفراج عن البضائع، قائلًا:"إنه قرار غاية في الأهمية، وسيعمل على تنشيط الاقتصاد". 

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن على مدار الفترة الماضية من شهر ديسمبر وحتى الآن، تم الإفراج عن بضائع موجودة في الموانئ المصرية، لافتاً إلى أنه يوجد في مصر 17 ميناء بحريا.

وأوضح أن ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة يمثل 65% من حركة التجارة مع الخارج وتتم عن طريق هذين الموانئ، لافتاً إلى أنه تم الإفراج عن البضائع في الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار، وتم توفير هذا التمويل من الجهاز المصرفي أو البنوك المصرية، بتوجيهات من الحكومة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأشار إلى أن البنك المركزي دبر وأعطى أولوية لهذه البضائع، لافتًا إلى أنه توجد أربعة أنواع رئيسية من البضائع تسمى قائمة الأولويات، والمتمثلة في المواد الغذائية والأدوية، ومستلزمات الإنتاج ، والمواد الخام التي تدخل في الصناعة والإنتاج، والذي يعتبر التوجيه المهم للرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز إنتاج السلع والمنتجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى المواد البترولية والوقود. 

وأكد أنه خلال الفترة القادمة سيتم تدبير 6 مليارات دولار إضافية، بحيث يصل الإجمالي إلى 11 مليار دولار. 

 

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