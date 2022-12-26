أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام مساء اليوم الاثنين في إطار مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

ويجلس محترفنا المصري محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، بينما يقود الهجوم البرازيلي جابرييل مارتينلي.

تشكيل أرسنال.. النني احتياطيًا ومارتنيلي يقود الهجوم أمام وست هام

حراسة المرمى: رامسدل

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا

خط الوسط: ساكا، بارتي، تشاكا، تيرني

خط الهجوم: مارتنيلي، نيكتاه، أوديجارد

Introducing our starting XI…



🇫🇷 William Saliba starts

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 @Kierantierney1 at left back

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @EddieNketiah9 in attack



COME ON YOU GUNNERS! ✊ pic.twitter.com/KpytsFQ9wF — Arsenal (@Arsenal) December 26, 2022

بينما جاء تشكيل وست هام كالآتي:

حراسة المرمى: فابيانسكي

خط الدفاع: كوفال، كيرهير، داوسون، كريسيول

خط الوسط: سوتشيك، رايس، باكيتا

خط الهجوم: باون، أنطونيو، بن رحمة

ويدخل الجانرز اللقاء شبه مكتمل الصفوف باستثناء إصابة مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس الذي خضع لعملية جراحيه أثناء إصابته في المونديال وغيابه لمدة 3 أشهر بجانب احتمال غياب مدافعي الفريق الياباني تومايسو والفرنسي صاليبا.



في المقابل يسعى وست هام لتحقيق أول فوز بعد الخسارة في الثلاث الجولات الماضية، حيث يحتل المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح ونونيز يقودان الهجوم أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرستون

خط الوسط: هندرسون، ألكانتارا، فابينيو

خط الهجوم: صلاح، نونيز، تشامبرلين

بينما جاء تشكيل فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: أولسن

خط الدفاع: أشلي يونج، مينجز، كونسا، لوكاس ديني

خط الوسط: دوجلاس لويز، كامارا، ماكجين

خط الهجوم: بونديا، واتكينز، بايلي

ويطمح ليفربول في تحسين مركزه في ترتيب جدول البريميرليج في مباريات أعياد الميلاد، حيث يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المربع الذهبي، بينما يقع فيلا في المركز الـ12 بـ18 نقطة.

صلاح يسعى لمواصلة التسجيل والفوز مع ليفربول، حيث قاد الريدز قبل كأس العالم للفوز في الجولتين الـ15 و16 على توتنهام وساوثهامبتون، حيث سجل ثنائية رائعة في فوز فريقه على توتنهام.

