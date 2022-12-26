الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خلال صالون تنسيقية الشباب..

القوى العاملة: نقدم دعمًا نقديًا لـ3 ملايين من العمالة غير المنتظمة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قال إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، إن أعداد العمالة غير المنتظمة، وفقا للتعريف الإحصائي، تتراوح بين 10 إلى 11 مليونًا في مصر، مؤكدًا أن المعروفين فعليًا منهم لا تتعدى أعدادهم 3 ملايين فقط، ويتلقون دعمًا نقديًا من الدولة.

وأضاف، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان" العمالة غير المنتظمة"، أن الدولة حددت أعداد العمالة غير المنتظمة، لتحديد الفئات المستحقة، خصوصا خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه قبل عملية الدعم الكبيرة، التي قدمتها الدولة للمستفيدين من العمالة غير المنتظمة، كانت قواعد البيانات متفرقة، إلا أنه في الوقت الحالي، هناك قاعدة بيانات تعمل عليها الحكومة.

وأكد “عبد العاطي” أن مسألة العمالة غير المنتظمة، تشكل تحديًا كبيرًا، مُطالبا المجتمع المدني والقوى الفاعلة في هذا الملف، بالتكاتف لدعم هذه الفئة.

وأوضح عبد العاطي، أن وزارة القوى العاملة، تعمل على حل مشكلات تسجيل العمالة، من خلال مجموعة من الآليات، من بينها تشكيل لجنة للذهاب لمواقع العمل، للتسهيل على العمال تسجيل أنفسهم، ضمن فئة العمالة غير المنتظمة.

كما أكد على أن المشروعات القومية، ساهمت في توفير فرص عمل كثيرة، للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تحريكها لعجلة النمو الاقتصادي والبلد بشكل عام.

واختتم، بأن هناك توجيهات رئاسية وخططا لدعم العمالة غير المنتظمة بكل السبل، مشددا على أنه بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم هذه الفئة، زاد التنسيق بين الجهات المعنية.

أدار الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من؛ إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهلال الدندراوي، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الأسبق ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال بأسوان الأسبق ومستشار الاتحاد الحالي.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.

إيهاب عبدالعاطي وزير القوى العاملة العمالة غير المنتظمة صالون تنسيقية شباب الأحزاب المجتمع المدنى العمالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

«الصحة»: صندوق الوزارة بلغ 70 مليار جنيه وساعد في تسريع منظومة التأمين الصحي

التصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السابع بالسلام

رفع 115 طن مخلفات من شوارع وقرى المنيا

حبس شخص لاتهامه بحيازة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة

مشيرة خطاب تلوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإعادة الطفل شنودة لأسرته

جامعة المنصورة تستقبل الملحق الثقافى الليبي بالقاهرة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا