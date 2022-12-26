الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

علاء عابد: نعيش في مرحلة النقل الذكي بفضل توجيهات القيادة السياسية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بملف النقل مؤكدا أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي حدثت طفرة كبيرة في مجال النقل مما أدي لوصول مصر لمكانة كبيرة في هذا المجال.

وأضاف عابد، اثناء نظر لجنة النقل والمواصلات اليوم  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (597) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ 24-11-2022 بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصديروالاستيراد المجرى، أننا نعيش في مرحلة النقل الذكي وكل هذا يرجع للتوجيهات القيادة السياسية التي دائما تثبت لنا حرصها أن تكون مصر في مصاف الدول الكبري.

وأضاف عابد،  أن اللجنة دائما حريصة علي مناقشة كافة الاتفاقيات بحرص حيث أننا حريصين علي أن يكون هناك تعاون دائما مع الحكومة حيث أن هذا التعاون يثمر عن مشروعات قوانين تهدف لصالح الوطن والمواطن أولا،  مؤكدا أن اي اتفاقيه أو مشروع قانون يتم مناقشته ودراسته بشكل دقيق .

وأكد عابد، أننا نعيش في "نعمة"، ولابد ان نتحمل الظروف لدينا تكافل اجتماعي واقتصادي ، والرئيس قام بأعظم مبادرة اجتماعية سيشهد لها التاريخ وهي "حياة كريمة "التي نقلت القري والريف نقله حضارية كبيرة ، مؤكدا أن مصر علي الطريق الصحيح، وهناك دول كثيرة تتمني أن يكون لديها قائد عظيم مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب ملف النقل الرئيس السيسي الهيئة القومية لسكك حديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. تحالف العمل الأهلى يُلبى احتياجات السيدة «نوال حسن»

لمروره بأزمة نفسية.. مدرس تربية فنية ينهى حياته بمحافظة الفيوم

وكيل «تعليم دمياط» يشهد فعاليات إطلاق الملتقى الفني لاتحادات الطلاب

الأمن يكشف مفاجأة فى فيديو تعذيب شاب لأمه المسنة فى الغربية

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل

نائب رئيس الوزراء الأفغاني ينفى ممانعة طالبان في حصول الفتيات على التعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا