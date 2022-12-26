علاء عابد: نعيش في مرحلة النقل الذكي بفضل توجيهات القيادة السياسية

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بملف النقل مؤكدا أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي حدثت طفرة كبيرة في مجال النقل مما أدي لوصول مصر لمكانة كبيرة في هذا المجال.

وأضاف عابد، اثناء نظر لجنة النقل والمواصلات اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (597) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ 24-11-2022 بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصديروالاستيراد المجرى، أننا نعيش في مرحلة النقل الذكي وكل هذا يرجع للتوجيهات القيادة السياسية التي دائما تثبت لنا حرصها أن تكون مصر في مصاف الدول الكبري.

وأضاف عابد، أن اللجنة دائما حريصة علي مناقشة كافة الاتفاقيات بحرص حيث أننا حريصين علي أن يكون هناك تعاون دائما مع الحكومة حيث أن هذا التعاون يثمر عن مشروعات قوانين تهدف لصالح الوطن والمواطن أولا، مؤكدا أن اي اتفاقيه أو مشروع قانون يتم مناقشته ودراسته بشكل دقيق .

وأكد عابد، أننا نعيش في "نعمة"، ولابد ان نتحمل الظروف لدينا تكافل اجتماعي واقتصادي ، والرئيس قام بأعظم مبادرة اجتماعية سيشهد لها التاريخ وهي "حياة كريمة "التي نقلت القري والريف نقله حضارية كبيرة ، مؤكدا أن مصر علي الطريق الصحيح، وهناك دول كثيرة تتمني أن يكون لديها قائد عظيم مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي.