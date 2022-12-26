الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رسام عاشق لجمال المرأة.. سمير صبري يتناول جوانب من حياة العملاق «كمال الشناوي»

كمال الشناوي
كمال الشناوي

تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنان كمال الشناوي عام 1918، وقال عنه الفنان سمير صبري في مذكراته: “رسام عاشق للجمال وكل امرأة تزوجها لها سحرها الخاص”.

وتابع سمير في مذكراته: كمال الشناوي فنان ذو طابع خاص، قدم العديد من الشخصيات والتي تراها متجسدة بعيدا عن شخصية الفنان، فنحن نراه الصحفي المتملق الانتهازي في “الرجل الذي فقد ظله”، وهو وزير الداخلية في أكثر من عمل أشهرها “الإرهاب والكباب”، كما قدم شخصية الفنان التشكيلي ــ مهنته الأولي قبل أن يتجه للتمثيل ــ في أكثر من دور سينمائي لعل أبرزها فيلم “نساء الليل”.

وفي كتابه “حكايات العمر كله”، ذكر الفنان سمير صبري: “أثناء تصوير فيلم من إنتاجي، وهو ”جحيم تحت الأرض"، الفيلم الوحيد الذي تعرض لوجود ألغام في الصحراء الغربية تمنع زراعة المنطقة، وكنا في عز نار أغسطس، وفي صحراء وادي دجلة، نبدأ التصوير في التاسعة صباحا، ونحتمي داخل الخيام أو الكرافانات من حرارة الشمس من الساعة الواحدة حتي الثالثة عصرا.

وتابع: جلست مع النجم كمال الشناوي، داخل كرافان مكيف، نشرب القهوة المحوجة السادة المفضلة عندنا، وقلت له: "أنا سعيد بقبولك دور الخواجة الشرير، الذي يتاجر في مخلفات الأسلحة المنتشرة في الصحراء الغربية، ويتعامل مع الإنجليز والصهاينة، ويبيع السلاح الخردة للجيش المصري. 

فقال “الشناوي”: أنا أعشق أدوار الشر الغريبة والصعبة، فاكر دور عباس أبو الدهب في المرأة المجهولة؟ ولا اللص والكلاب؟ إنت ناسي إني بعدها عملت اللص والكلاب وحبي الوحيد، الرجل الذي فقد ظله، خلود، القضية المشهورة، والكرنك، وجحيم تحت الأرض. الجمهور واعي، ويقدر النجم الفنان الذي يغير جلده، ويستمتع بالفنان الذي يحبه، ويستمر في التنوع في أدواره.

رسام عاشق للجمال وكل امرأة تزوجتها لها سحرها الخاص

وتابع كمال الشناوي ذكرياته مع سمير صبري: أنا من المنصورة، نحن مشهورون بالجمال، بلدنا بلد أنيس منصور وسعد الدين وهبه، وفاتن حمامة، وحسن الإمام،ومحمود عوض، والدكتور غنيم.

وعن زوجاته (عفاف شاكر، هاجر حمدي، وزيزي الدجوي)، قال “الشناوي”: أنا رسام أعشق الجمال وكل امرأة تزوجتها لها سحرها الخاص، فقد تزوجت عفاف شاكر أخت شادية الكبري، وكان عندي وقتها 25 سنة، بعد فيلم “غني حرب” عام 1946، وفي العام التالي قدمت مع شادية أول أفلامنا “حمامة السلام”، وبعد ذلك مثلنا معا 30 فيلما، وكنا أنجح دويتو في السينما بعد ليلي مراد وأنور وجدي، وكانت الناس تعتقد أن هناك قصة حب بيننا، ولا يعرفون أنني زوج أختها لمدة 3 سنوات.

زكي رستم والمليجي 

وحول من يحسب لهم حساب أمام الكاميرا، قال كمال الشناوي: "زكي رستم ومحمود المليجي، وهند رستم وفاتن حمامة طبعا، والوحش أنور وجدي، أنا عملت معه فيلم “أمير الانتقام”، وبعد ذلك طلبني في فيلم “ليلة الحنة” إنتاجه وإخراجه، لكن حلمي رفلة قال لي: “بلاش يا كمال، يمكن أنور عاوز يسقطك وأنت في رحلة صعودك، وتنافسه علي لقب فتي الشاشة الأول” ولم استمع إلي نصيحة حلمي رفلة، ومثلت الفيلم وحقق نجاحا كبيرا جدا، وأصبح النساء ينادونني في الشارع باسم أغنية الفيلم “يا حسن يا خولي الجنينة”. 

وشدد “الشناوي”: "لا يوجد أحد في السينما مثل أنور وجدي، وأنا عملت فيلم “طريق الدموع”، عن حياته، لكن تجربة الإخراج هي رغبة ملحة عند كل فنان غاوي فن، نوع من استعراض المعلومات والعضلات.  

كمال الشناوى أنا رسام أعشق الجمال وكل امرأة تزوجتها لها سحرها الخاص شادية أنور وجدي

مواد متعلقة

في ذكرى رحيله.. محطات في حياة سلطان التلاوة الشيخ مصطفي إسماعيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

سعر اليورو اليوم في مصر 2022 وأسعار العملات الأجنبية

الكهرباء تنتهي من سداد 92% من إجمالي مسحوبات المواد البترولية لعام 2022

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" على قناة "dmc" الفضائية

خطوات تفعيل منصة الامتحان الإلكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

أهم مكاسب توجيه الرئيس السيسى بسرعة الإفراج عن البضائع.. «يعقوب» يوضح

بعد البحث عنها.. تعرف على قيمة زيادة المعاشات من شهر يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا