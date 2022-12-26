إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالجيزة

شهد الطريق الصحراوى بالجيزة، حادث انقلاب سيارة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم فتاتان وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الصحراوي أسفل المحور تجاه الهرم ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة تجاه الهرم، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم فتاتان.

تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها دون كثافات.