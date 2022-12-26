الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ننشر لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري بعد تعادل المارد الأحمر في مباراته أمام نادي سموحة والتي خاضها أمس ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، حيث ينتظر محبي النادي الأهلي وعشاقه من الجمهور مبارياته، ودائما تشهد محركات البحث ارتفاعا كبيرا حول موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 

ونجح النادي الأهلي خلال مبارياته في مشوار الدوري للموسم الجديد 2022/2023، من أن يحقق الفوز في 7 مباريات من أصل 9 مباريات خاضها، بينما تلقى تعادلين كان أحدهم أمام فريق سموحة في المباراة التي خاضها أمس، حيث تعادل الفريقين سلبيا كما تعادل ايضا في المباراة التي جمعتهم بفريق فيوتشر في الدوري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق رغم ذلك يظل النادي الأهلي متصدرا لجدول الدوري.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ويخوض النادي الأهلي مباراته القادمة في الدوري المصري الممتاز الأربعاء المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

الأهلي في جدول الدوري

وتصدر النادي الاهلي جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد نقاط 23 نقطة من 9 مباريات خاضها المارد الأحمر، استطاع أن يحقق العلامة الكاملة في سبع مباريات بينما فقد أربع نقاط خلال مشواره في الدوري لهذا الموسم بعد تعادله في مباراتين.

وضل النادي الأهلي محافظا على الفارق بينه وبين غريمه التقليدي نادي الزمالك في الدوري، حيث يحل الفارس الأبيض في المركز الثاني برصيد نقاط 21 نقطة من تسع مباريات خاضها حقق الفوز في 6 مباريات بينما تلقى ثلاث تعادلات بين الفريقين على صدارة الدوري والفوز باللقب هذا الموسم بعدما حقق نادي الزمالك الفوز لآخر نسختين ساعتين للفوز بها للمرة الثالثة على التوالي لتكون الاولى لهم في حال تحقيقها، أما النادي الأهلي فيتطلع هو الآخر للحصول على اللقب الغائب عن الجزيرة لموسمين بعد فوزه لخمس مواسم على التوالي قبل أن يفقده في آخر موسمين.

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