الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف مفاجأة فى فيديو تعذيب شاب لأمه المسنة فى الغربية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج التليفزيونية بشأن تعرض إحدى السيدات المسنات للتعذيب والضرب والسحل على يد نجلها وزوجته بالغربية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج التليفزيونية بشأن تعرض سيدة مسنة للتعذيب والضرب والسحل على يد نجلها وزوجته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/5/2022 تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) بتضرره من أخيه من الأم (عامل "المشكو فى حقه") لقيامه بالتعدى على والدتهما "سيدة مسنة" بالضرب وتوثيق يديها وتكميمها.. وباستكمال الفحص تبين عدم صحة ما قرره المُبلغ وقيامه بالاتفاق مع والدته بتوثيق يديها وتكميمها لاتهام المشكو فى حقه باعتيادها التعدى عليها بالضرب لوجود خلافات بينهما حول الميراث.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المُبلغ ووالدته والمشكو فى حقه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

وبتاريخ 25 الجارى تم استدعاء السيدة المذكورة وبسؤالها قررت بتقدمها بطلب (لمقدمة البرنامج التليفزيونى المشار إليه) إبان الواقعة وتم استدعاؤها من قبل البرنامج فى وقت لاحق وقامت بتسجيل الحلقة نكاية بنجلها ولم تتهم أحدًا بشىء جديد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 

أجهزة وزارة الداخلية العرض على النيابة العامة التعدى عليها بالضرب تعدى عليها بالضرب تعدى على والدته برامج التلفزيون جهود أجهزة وزارة الداخلية رجال الامن

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