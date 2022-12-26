حقيقة نشر صورة تاجر مخدرات في المنوفية على «فيس بوك»

نجح رجال الأمن في كشف حقيقة ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة لأحد الأشخاص يدعى ترويج صاحب الحساب لبيع المواد المخدرة بالمنوفية وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعليقاً مدعوماً بصورة لأحد الأشخاص يدعى قيام صاحب الصورة بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة أشمون بالمنوفية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد صاحب الصورة المشار إليها وتبين أنه (عامل بإحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة شبين الكوم)، وتبين أن الحساب غير خاص به، كما أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون).

وبمواجهته اعترف بإنشائه الحساب المشار إليه ونشر ما تم رصده - على خلاف الحقيقة- إنتقاماً من الأخير لقيامه بإخبار والده وعمه بتعاطيه المواد المخدرة منذ فترة وقيامهما بتعنيفه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.