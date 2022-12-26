برلماني: افتتاح الرئيس لمجمع صناعات أبو رواش خطوة لتحقيق الاكتفاء من الكلور

قال النائب مصطفي النفيلي، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم القليوبية بحزب مستقبل وطن، إن استمرار الدولة في افتتاح صروح صناعية ضخمة حتى اللحظة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وتوابعها المحلية، يؤكد قوة الاقتصاد المصري.

ونوه النفيلي، في تصريحات له، إلى أن افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في محافظة الجيزة، ومصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بالمجمع، اضافة حقيقية للصروح الصناعية في الوطن ولقطاع الصناعة الذي يحظى بدعم رئاسية حقيقي طوال الفترة الماضية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، خطوة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكلور الذي يستخدم في محطات المياه التي تمد المواطنين باحتياجاتهم من المياه النقية الصالحة للشرب والاستخدام، إضافة إلى الاحتياجات الطبية والزراعية في هذا المجال، فالمصنع صرح صناعي ضخم وهام للغاية لصالح الاقتصاد الوطني، ويحسب للرئيس السيسي.

واختتم النائب مصطفى النفيلي، بالإشادة بشركة النصر للصناعات الكيماوية، والتي استطاعت تأمين حياة المصريين والوفاء باحتياجات السوق المصرية من الكلور ومشتاقاته والأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى الغازات الطبية والصناعية وتصدير فائض الإنتاج إلى دول العالم المختلفة، فمجمع الصناعات الكيماوية، هو الأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط ، حيث تغزو منتجاته 55 دولة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة.

وتعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أحد الصروح الصناعية المصرية، التي تتمتع بقوة المنتج الوطني، بالإضافة للتطور المستمر على كافة قطاعاتها ومصانعها، مع التزامها بالمعايير العالمية والبيئية.