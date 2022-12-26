الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان يعزي جنوب أفريقيا بضحايا حادث الانفجار في بوكسبورج

حادث الانفجار في
حادث الانفجار في بوكسبورج

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الاثنين، بالتعزية لحكومة وشعب جنوب أفريقيا بضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة بوكسبورج، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الإثنين: "نتقدم بأحر التعازي لحكومة وشعب جنوب أفريقيا بضحايا حادث الانفجار الأليم، الذي وقع في مدينة بوكسبورج وأدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين".

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا لتخطي هذه الفاجعة، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وكان سقط أمس الأحد عشرات القتلى والجرحى في انفجار صهريج وقود في مدينة بوكسبورج في جنوب أفريقيا.

ووفق خدمات الإطفاء، فقد لقي خمسة عشر شخصا مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين بسبب الانفجار الذي وقع على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرج في جنوب إفريقيا. وعلق الصهريج الذي كان ينقل الغاز النفطي المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح أمس السبت.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي لوكالة فرانس برس: "تلقينا اتصالا قرابة الساعة 7:50 صباحا. تدخل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجر الصهريج".

وأضاف المتحدث أن من بين المصابين السائق الذي نقل إلى المستشفى، مشيرا الى أن عدد القتلى ارتفع إلى عشرة بعد الإبلاغ عن تسعة في وقت سابق.

وتابع، إن نصف الجرحى هم في حالة خطيرة بينما 15 آخرين في حالة مستقرة رغم إصاباتهم الخطيرة. وقال نتلادي إن ستة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

وزارة الخارجية اللبنانية تعزية ضحايا حادث الانفجار جنوب أفريقيا انفجار صهريج وقود بوكسبورج

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