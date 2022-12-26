نائب محافظ قنا يشهد حفل ختام المعرض المحلى للعلوم والهندسة «ISEF 2022»

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الإثنين، فعاليات الحفل الختامي للمعرض المحلي للعلوم والهندسة ” ISEF 2022 ” والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمقر قصر ثقافة قنا، خلال الفترة من 24 إلى 26 من ديسمبر الجارى.

حضر فعاليات الحفل كل من الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتورة منال عبدالوهاب وكيل المديرية، وأشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجى بقنا ، والدكتور محمد الساعى أستاذ بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادى ورئيس لجنة التحكيم، والدكتور أحمد شورى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، وأعضاء لجنة التحكيم .

وتفقد نائب محافظ قنا، معرض الابتكارات والاختراعات التى شارك بها الطلاب فى المعرض بـ 65 مشروع فوق السن، و22 مشروع تحت السن، معربًا عن سعادته بالمستوى العالى للابتكارات المقدمة من قبل الطلاب بمجالات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وتنقيتها ، إضافة إلى منتجات طبيه متعددة الاستخدامات، لافتًا إلى أن لجنة التحكيم اختارت 15 مشروعًا من إجمالى 65 مشروع مشارك بالمعرض للتأهل للمنافسة فى المعرض الذى سوف يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير المقبل متمنيا للفائزين التوفيق وتحقيق المراكز الأولى .

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قصيدة وطنية ألقتها فتاتين من المشاركات في المعرض ونالت القصيدة اعجاب الحضور، تلاها تسليم عدد من الدروع وشهادات التقدير للمشاركين في تنظيم المعرض وأعضاء لجنة التحكيم ، والطلاب المشاركين في المعرض.

وأكد نائب محافظ قنا، خلال كلمته، على أهمية البحث العلمي في تقدم الأمم وضرورة استكشاف الطلاب الباحثين وتنمية أفكارهم، واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع، من خلال الربط بين مركز التطوير التكنولوجى وجامعة جنوب الوادى وكلية هندسة الأزهر والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والمصانع والمؤسسات التى تعمل في نفس المجالات التى تستهدفها ابتكارات ومشروعات الطلاب ، بهدف دعم أفكارهم وتبنيها بما يحقق النفع للمجتمع.

وفى ختام الحفل، قدم نائب المحافظ، الشكر لجميع المسئولين عن تنظيم المعرض وأعضاء لجنة التحكيم والطلاب المشاركين في المعرض ، وأسرهم لحرصهم على دعم أبنائهم في المشاركة في مثل هذه الأنشطة.