الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نفاد تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب فى دبى قبل موعده بـ 26 يومًا

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 31 يناير المقبل على خشبة مسرح مدينة دبي للإعلام بالإمارات العربية المتحدة.

وأعلن عمرو دياب عن نفاد جميع تذاكر الحفل قبل انطلاقه بحوالي 26 يومًا ليرفع الحفل شعار كامل العدد، من المقرر أن يقدم الهضبة خلاله عددًا من أغانيه الجديدة والتي طرحها مؤخرًا مثل "وزير السعادة" و"زمن المجاملة" و"ناس حلوة"، و"ب وح وب وك"، إضافة إلى عدد من أغانيه المختلفة التي يتفاعل معها الجمهور: "رايقة، إنت الحظ، يا أنا يا لأ، قمرين، تملي معاك، وياه" وغيرها من الأغاني التي يرددها معه الجمهور طوال الحفل.

عمرو دياب أفضل فنان عربى على «أنغامى» لعام 2022

تصدر الفنان الكبير عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي، وحل الهضبة في المركز الأول على المنصة ضمن قائمة أفضل الفنانين في مصر والسعودية والإمارات والعراق والأردن.

وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حاجز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

النجم عمرو دياب عمرو دياب مدينة دبي للإعلام الإمارات العربية المتحدة الهضبة الهضبة عمرو دياب

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وائل لطفي

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