ضبط 5 أطنان أرز داخل مخزن سلع تموينية بكفر شكر

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط مخزن بداخله 5 أطنان أرز بمنطقة قصر ثقافة كفر شكر، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها إلى مجمع دلتا ماركت بشارع جمال عبدالناصر بالمدينة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بلاغ تلقاه ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية يفيد بتخزين كمية من الأرز داخل مخزن سلع تموينية دون عرضها للبيع بهدف التربح بطرق غير مشروعة.

انتقلت على الفور مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، وبالتفتيش تبين وجود 5 أطنان أرز داخل مخزن سلع غذائية، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها إلى مجمع دلتا ماركت التابع للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين فرع كفر شكر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.