الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5 أطنان أرز داخل مخزن سلع تموينية بكفر شكر

ضبط 5 طن أرز فى حملة
ضبط 5 طن أرز فى حملة تموينية بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط مخزن بداخله 5 أطنان أرز بمنطقة قصر ثقافة كفر شكر، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها إلى مجمع دلتا ماركت بشارع جمال عبدالناصر بالمدينة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بلاغ تلقاه ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية يفيد بتخزين كمية من الأرز داخل مخزن سلع تموينية دون عرضها للبيع بهدف التربح بطرق غير مشروعة.

انتقلت على الفور مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، وبالتفتيش تبين وجود 5 أطنان أرز داخل مخزن سلع غذائية، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها إلى مجمع دلتا ماركت التابع  للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين فرع كفر شكر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحفظ على المضبوطات مباحث التموين بالقليوبية مدينة كفر شكر مديرية أمن القليوبية ضبط أرز ضبط سلع غذائية حملة تموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

«مخدرات فى الفرح ومحضر بفستان الزفاف».. والد «عروس المحلة» يستغيث

«الإسكان»: إتاحة أراض جديدة مميزة بمشروع «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج غدًا

بدء العمل بموقع كشف جديد للفوسفات في الوادي الجديد

محافظ بورسعيد يتقدم صفوف المشاركين فى تشييع جنازة النائب مصطفى كامل

أسماء الـ15 المطلق سراحهم فى صفقة «الجيش الليبى- الزاوية»

محافظ الإسماعيلية يبحث سُبل تذليل العقبات التي تواجه العمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا