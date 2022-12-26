محافظ بورسعيد يتقدم صفوف المشاركين فى تشييع جنازة النائب مصطفى كامل

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، صفوف المشاركين في تشييع جثمان العضو بمجلس الشيوخ مصطفى كامل، محافظ بورسعيد الأسبق، والذي وافته المنية، أمس الأحد.

شارك في تلقي العزاء كل من اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، والبحر الأحمر سابقا، واللواء مجدي نصرالدين، محافظ بورسعيد الأسبق، بحضور عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، ووفد كبير من قيادات وأبناء محافظة بورسعيد.

وأكد الغضبان أن اللواء الدكتور مصطفى كامل صاحب أياد بيضاء على محافظة بورسعيد، وأحد رجال القوات المسلحة المخلصين الذين ساهموا في الارتقاء ببورسعيد، وكان دائم العمل والاجتهاد والاخلاص من أجل المحافظة، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل لأهالي محافظة بورسعيد.

وقدم محافظ بورسعيد واجب العزاء لأسرة اللواء الدكتور مصطفى كامل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن ينعم على أسرته بالصبر والسلوان.

كان محافظ بورسعيد قد نعى أمس ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء دكتور مصطفى كامل، مشيرا إلى أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

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