«تعليم الغربية» يعقد تصفيات مسابقة القرآن الكريم بالمدرسة الأحمدية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، تصفيات مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف والثقافة الإسلامية على مستوى المديرية، وذلك بمقر مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية (الأحمدية الثانوية سابقاً)، وتنسيق إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وإشراف وتنفيذ توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية.

وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن تصفيات المسابقة ضمت جميع الطلاب الفائزين الذين اجتازوا الاختبارات في الإدارات العشر وحققوا فوزاً على إدارتهم، كل في مستواه، حيث شارك في المستوى الأول 40 طالبا، والمستوى الثاني 40 طالبا، والمستوى الثالث 40 طالبا، بإجمالي عدد 120 طالبا وطالبة.

وأضاف، سيتم إعلان النتيجة النهائية لتصفيات مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف في نهاية الأسبوع الجارى، تمهيداً لتصعيد الفائزين للمشاركة في التصفية النهائية على مستوى الجمهورية.

وعلي صعيد مواز، قام فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني بالغربية، بمتابعة مدرسة طنطا الفنية الفندقية، التابعة للإدارة التعليمية بغرب طنطا، كما شهد فعاليات تدريب المحققين الخارجين لمدارس الجدارات بالتعليم الفني.

كما قام السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية والقائم بعمل مدير عام التعليم العام، بزيارة ميدانية لمدارس إدارة قطور التعليمية، حيث تمت متابعة مدرسة سملا الابتدائية المشتركة رقم (٢)، حيث تفقد الفصول الدراسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم وحضر حصة لغة عربية ورياضيات وعلوم ثم تابع التقييمات الصفوف الأولى.

كما تفقد "العراقي" حجرات الأنشطة المختلفة مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية واليوم الرياضي والثقافي بالمدارس للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون بين الطلاب، وشدد على ضرورة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وكذلك الالتزام بعوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أية صعاب تواجه الطلاب وضمان حسن سير العملية التعليمية.