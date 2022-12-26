بعد وفاة 17 وقطع الكهرباء.. سبب عاصفة الثلوج المميتة فى اليابان

سلّطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على موجة الثلوج المميتة التي ضربت اليابان، حيث قال مسئولو إدارة الكوارث إن الثلوج الكثيفة في أجزاء كبيرة من اليابان تسببت في مقتل 17 شخصًا وإصابة أكثر من 90 آخرين، بينما تركت مئات المنازل دون كهرباء.

وقالت الصحيفة إن جبهات الشتاء القوية تسببت في تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية منذ الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة، مما أدى إلى تأخير خدمات التوصيل، وتسبب في وفاة 11 بحلول يوم السبت.

تساقط الثلوج يفسد عطلة عيد الميلاد

وتابعت أن زيادة تساقط الثلوج خلال عطلة عيد الميلاد المجيد أدت إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 17 وإصابة 93 بحلول صباح اليوم الاثنين، وفقا لوكالة إدارة الكوارث، حيث سقط الكثير منهم أثناء إزالة الثلج من الأسطح أو دفنوا تحت أكوام كثيفة من الثلوج التي انزلقت من فوق أسطح المنازل.

وحثت مكاتب البلدية السكان على توخي الحذر عند إزالة الثلوج وعدم العمل بمفردهم.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إن امرأة في السبعينيات من عمرها عثر عليها ميتة مدفونة تحت كومة كثيفة من الثلوج على السطح سقطت عليها فجأة في مدينة ناغاي بمحافظة ياماغاتا، على بعد حوالي 300 كيلومتر (180 ميلا) شمال طوكيو، حيث تراكمت الثلوج على ارتفاع يزيد على 80 سم. 2.6 قدم، يوم السبت، وأبلغت أجزاء كثيرة من شمال شرق اليابان عن ثلاثة أضعاف متوسط تساقط الثلوج لهذا الموسم.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الثلوج الكثيفة تسببت في سقوط برج لنقل الطاقة الكهربائية في أقصى الجزيرة الرئيسية في أقصى شمال اليابان، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل صباح عيد الميلاد، على الرغم من استعادة الكهرباء في معظم المناطق في وقت لاحق من ذلك اليوم، وفقًا لوزارة الاقتصاد والصناعة، وتم تعليق عشرات القطارات والرحلات الجوية في شمال اليابان حتى يوم الأحد، لكن الخدمات استؤنفت منذ ذلك الحين، وفقًا لوزارة النقل.

وفي نيجاتا، المعروفة بزراعة الأرز، قال بعض صانعي موتشي- كعكات الأرز اللزجة التي تعتبر أساسية لوجبات الاحتفال بالعام الجديد- إن هناك تأخيرات في التسليم، وقد لا تصل موتشي إلى العملاء في الوقت المناسب.