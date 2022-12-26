«تنمية الثروة الحيوانية».. فوائد المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل

تعددت المشروعات القومية فى مجال الانتاج الحيوانى المتكامل، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتخطيط لتنفيذ عدة مشروعات متكاملة في هذا المجال والأنشطة التكميلية المتعلقة بها.

وتتمثل هذه المشروعات في إنشاء عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية من سلالات اللحم ومزارع أخرى لتربية الماشية للألبان وإنشاء مجازر آلية حديثة متكاملة بالإضافة إلى مصانع لمختلف منتجات الألبان والعديد من مصنعات اللحوم ويتم ذلك سعيًا لتحقيق ما يلي:

1_ المساهمة مع أجهزة الدولة المختصة في تقليل الفجوة الغذائية في أحد أهم مصادر البروتين الحيواني وتوفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة وبما يتفاعل مع متطلبات النمو السكاني في مصر.

2_ خفض معدلات الاستيراد لبعض السلع الغذائية الهامة كاللحوم والدواجن وبعض منتجات الألبان توفيرًا في حجم الإنفاق من النقد الأجنبي.

3_ المساهمة في تنفيذ المشروعات الإنتاجية التي تدعم خطط التنمية الشاملة في مصر وتعزز من أمنها القومي وفي طليعته الأمن الغذائي للمواطنين.

4_ تحقيق التكامل المتبادل بين أنشطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المتنوعة كمشروعات الإنتاج الزراعي ومصانع الأعلاف ومشروعات الإنتاج الحيواني ومصانع منتجات الألبان وذلك بهدف تغطية العائد من الاستثمارات المتاحة وسعيًا لتخفيض تكلفة المنتج النهائي لطرحه بالسعر المناسب للجمهور.

5_ إتاحة العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.

6_قام الجهاز بتنفيذ عدة مشروعات في عدة مواقع تساهم في تنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها المختلفة وتعظيم العائد منها وهي مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمدينة يوسف الصديق بالفيوم على مساحة ٤٨٥ فدانًا ويشتمل على ٣ مزارع تربية وتسمين الماشية بإجمالي طاقة استيعابية ١٨ ألف رأس ومجزر آلي يتكون من ٢ خط تم إنشاؤه وفقًا لأحدث النظم العالمية وكافة الاشتراطات الصحية والبيئية ومصنع لإعداد مختلف مصنعات اللحوم وتعبئتها ومصنع لإنتاج الكورندبيف المعبأ ومنفذ لبيع السلع الغذائية علي مساحة ١٠٠٠ مترًا مربعًا.