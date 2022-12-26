إحالة أوراق عاطلين للمفتي بتهمة قتل شاب والشروع في قتل أخر بقنا

قررت محكمة جنايات نجع حمادي، إحالة أوراق عاطلين إلى المفتي بتهمة قتل شاب بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا في القضية رقم 4797 لسنة 2021 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 3840 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات.

صدر القرار برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبد الحميد رضوان، ويوسف فهمي عبد الرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير

وكشف أمر الاحالة قيام المتهمين «ر.خ»، و«ك .ع» بقتل «أحمد.ت» بطلقات نارية بفرشوط، ومحاولة سرقة توك توك.

وأضاف أمر الاحالة قيام المتهمين بالشروع في قتل فهمي. أ، وحيازة أسلحة وذخائر، وكانت قد بدأت الواقعة عندما استقل المجني عليه، توك توك يقوده فهمي.أ، 22 عامًا، بحجة توصيله من أبو تشت إلى فرشوط، وعند وصولهما إلى قرية الكوم الأحمر بفرشوط لاحظ سائق التوك توك وجود اثنين بحوزتهما سلاح ناري على دراجة بخارية، وعندما اقترب منهما استوقفوه عنوة لسرقة التوك توك، وحاول الهرب منهما.

وكشفت التحريات أن المجني عليه والذي كان يستقل التوك توك، كان شريكهما، واستوقفه فترة لكنه هرب منهم ثانية، فبادرا المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية التي أصابت السائق وقتلت شريكهما، وتمكن سائق التوك من الهرب.