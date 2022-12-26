الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة 4 أيام

حبس سائق
حبس سائق

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

نجحت الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بتضرره من أحد الأشخاص لانتحاله صفته الشخصية والوظيفية للنصب على (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الجيزة) والحصول منها على مبلغ مالى نظير توفير شقة سكنية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية")، وذلك حال تواجده بمحل سكنه، وعُثر بحوزته على (سيارة " مستأجرة" - بطاقة رقم قومى مقلده بإسم وصورة المتهم مدون بها "صفة وظيفية منتحلة" - جهاز لاب توب - طلقة خرطوش - ٥ هواتف محمولة - أكلاشيه - إستمارات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خاصة بحجز وحدات تحت الإنشاء ببعض المشروعات السكنية)، وجميعها يتم استخدامها من قبل المواطنين لشراء وحجز الوحدات السكنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مُنتحلا صفة المبلغ، وأقر بارتكابه واقعة النصب على السيدة المشار إليها وتحصله منها على مبلغ مالى مقابل تخصيص وحدتين سكنيتين لها ولنجلها مستعيناً بزوجته (ربة منزل - مقيمه بذات العنوان) أمكن ضبط زوجة المتهم، وبمواجهتها بأقوال المتهم أيدتها.

حبس سائق مسئول حكومي القاهرة نيابة السيدة زينب حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بدءًا من العام الدراسى المقبل

أوقف موكبه بعد رؤيتها.. الرئيس السيسى يدير حوارًا مع سيدة جالسة على الرصيف ويوجه بتلبية كل احتياجاتها (فيديو)

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة

السيسى لسيدة على الرصيف: «هنعملك كل حاجة عنينا ليكى»..والأخيرة: «ربنا يخليك للمصريين»

حبس سائق بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة 4 أيام

محافظ الفيوم يناقش مخطط المرحلة الثانية من أعمال تطوير المستشفى العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا