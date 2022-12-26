رئيس صندوق التنمية الحضرية يتفقد أعمال إنشاء سوق الجمعة في دمياط

استهلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، جولتهما التى أجراها اليوم الاثنين، بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع إنشاء سوق الجمعة الحضاري بمنطقة شطا.

حيث اطلعا على الموقف التنفيذى للمشروع لإنشاء سوق متكامل يتضمن ١١٠ باكية ومبنى ادارى ودورات مياه وكافيتريا وساحات انتظار السيارات ، كما بحثا خطة توصيل المرافق للسوق .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذا المشروع يأتى استكمالا لاوجه التعاون المشترك بين المحافظة و صندوق التنمية الحضرية لإنشاء أسواق حضارية بعدد من المدن تتضمن وحدات تجارية مزودة بكافةالخدمات للبائعين، بما يساهم في القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية .

ولفتت " المحافظ " إلى أنه يجرى وضع مخطط لمد شبكات المرافق إلى السوق ومشروع سكن لكل المصريين الذى يجرى تنفيذه بذات المنطقة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاوة على وضع خطة لإنشاء شبكة طرق بالمنطقة، الأمر الذى سيساهم فى تحقيق نقلة كبيرة بها.

و اطلعت " المحافظ " على الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الأولية للأساسات ، و خطة ومراحل التنفيذ للمشروع الذى يتضمن ١١٠ باكية و مبنى إدارى و دورات مياه وكافتيريا وساحات لانتظار السيارات، كما بحثت موقف إنشاء شبكة طرق محيطة تخدم السوق و مشروع " سكن لكل المصريين " المجاور له ، وكذلك مد شبكات المرافق للمشروعين .

وعلى جانب آخر، تفقد محافظ دمياط مشروع سكن لكل المصريين فى مرحلته الأولى بذات المنطقة بتل وردة لمتابعة الموقف التنفيذى لإنشاء ١١ عمارة سكنية من اجمالى ٤٤ عمارة سكنية بعدد ١٠٥٦ وحدة سكنية لمراحل المشروع ، والذى تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير سكن لكل المصريين حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سير العمل به.