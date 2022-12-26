متحدث الصحة: أطلقنا مبادرة للتعامل مع الأمراض الصدرية بهدف تقديم الخدمة العلاجية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزارة أطلقت مبادرة للتعامل مع الأمراض الصدرية والهدف منها التوعية بخطورة مسببات الانسداد الرئوي وخطورة التدخين والكشف المبكر عن أي اعتلال في الرئة ومجرى التنفس وتقديم الخدمة العلاجية.

وأضاف عبدالغفار خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، أنه تم إطلاق المبادرة بالتزامن مع مؤتمر المناخ بجميع المحافظات، مبينًا أن المبادرات الرئاسية في ملف الصحة تشمل صحة الإنسان منذ أن كان جنينًا إلى مبادرة رعاية كبار السن ومرحلة الشيخوخة.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تتحرك في ملف الرعاية الصحية على أكثر من محور بالتوازي، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من ألف مشروع يتم العمل عليه ويشمل بناء جديد ورفع كفاءة وإحلال وتجديد وحدات صحية بمستشفيات قائمة في 27 محافظة.

وحول مكاتب خدمات المواطنين، قال إنها موجودة منذ زمن طويل، وهي لمساعدة المواطنين لتلقي الخدمات الموجودة في المستشفى بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن بها مختصين يساعدون على توضيح آلية حجز الموعد وغيرها من المساعدات.