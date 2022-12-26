رئيس مياه أسيوط يتفقد المحطة الألماني والمعمل المركزي

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد محطة مياه الألماني المرشحة، في إطار تفقداته الدورية لمتابعة الأعمال والكفاءات التشغيلية لمحطات وأصول الشركة للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاءت جولة الشرقاوي بمحطة مياه الألماني المرشحة بالمرور على عنبر طلمبات المياه المرشحة والذي يضم عدد 4 طلمبات طاقة الطلمبة الواحدة 100 ل/ث، وعنبر طلمبات المياه العكرة والتي تضم 2 طلمبة طاقة الطلمبة الواحدة 200ل/ث، وعنبر لوحة الكهرباء والضغط العالي والتي تضم لوحة الكهرباء الرئيسية المغذية للمحطة، والتي تضم خط رئيسي، وخط احتياطي، بالإضافة إلى مولد ديزل يعمل في حالة الطوارئ حيال انقطاع التيار لكهربي بقدرة 500 ك.ف.أ، حتى لا تتأثر طاقة المحطة بحدوث أي طارئ نظرا لأنها المدعم الأساسي لتغذية منطقتي شرق وغرب مدينة أسيوط.

كما تابع سير الأعمال والتجهيزات الإنشائية بالمعمل المركزى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استعدادا لدخوله الخدمة، بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، لتحقيق منظومة مائية ذات جودة عالية باحتواء المعمل على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborato)، المعمل الميكروبيولوجى)، ليصبح المعمل المركزى معمل مرجعي على مستوى جميع مناطق الشركة، بقدرته على قياس جميع عناصر المياه وإجراء التحاليل المعملية و رصد حدوث أى تلوث في المياه من خلال ما يمتلكه من أجهزة معملية حديثة.

وصرح رئيس الشركة أن متابعة إنتاجية الشركة وتقديم منتج جيد طبقا للمعايير والمواصفات القياسية يأتي على رأس اهتماماتها اليومية طبقاً لرؤية الشركة التي تسعى إلى تطبيقها بمختلف ما تسمح به طاقاتها.

وحفز الشرقاوي طاقم العمل القائم من مهندسين وكيميائيين وفنيين وأمناء معامل وإداريين ومسئولي السلامة والصحة المهنية على ضرورة تكاتف الجهود والعمل تحت لواء واحد لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة العالمية.

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