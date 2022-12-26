«قوى النواب» توافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وسامي عبدالهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية.

وأوضح النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تبدأ اليوم في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عددًا من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت اللجنة العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون تضعها في الاعتبار خلال المناقشات.