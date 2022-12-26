السودانى يبحث مع سفراء دول الخليج بالعراق استعدادات انطلاق بطولة «خليجى 25»

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أهمية بطولة كأس الخليج العربي ورمزيتها المتميّزة لدى العراقيين والأشقاء المشاركين.



ووفقا لبيان الحكومة العراقية، قال السوداني خلال استقباله، اليوم، في البصرة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج وسفير الجمهورية اليمنية لدى العراق، إن هذه البطولة مهمة لما "تمثله من مناسبة للقاء الأخوة على أرض العراق المضياف".



وجدد السفراء دعم بلدانهم لإنجاح بطولة كأس الخليج كما ثمّنوا عالياً الجهود التي بذلها العراق من أجل تحقيق هذا الهدف.



وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات العراقية مع دول المجلس وعموم الدول العربية، وأبرز المجالات التي يجري فيها العمل على تطوير التعاون والشراكة، لما فيه مصلحة الشعب العراقي والشعوب الشقيقة.



كما بحث اللقاء آخر الاستعدادات التي أتمّها العراق لاستضافة بطولة خليجي 25 بالبصرة في السادس من الشهر المقبل بمحافظة البصرة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الشباب والرياضة العراقية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل حفل افتتاح ملعب الميناء الأوليمبي، وهو ثاني ملعب يحتضن مباريات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) في البصرة.



وتتأهب البصرة لاحتضان منافسات النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج العربي المقررة بين السادس و19 من يناير المقبل، وذلك على ملعبي البصرة الدولي والميناء الأوليمبي.



ويفتتح ملعب الميناء في وقت لاحق اليوم باستضافة المباراة الودية بين فريقي الميناء العراقي والكويت الكويتي.



وقال مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة أزهر علي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) نشرتها، اليوم الإثنين، إن اليوم هو الموعد الرسمي لانطلاق فعاليات حفل افتتاح ملعب الميناء الأوليمبي"، وأضاف أن "الوزارة أعدت الكثير من الفعاليات المتنوعة بحسب المنهاج الافتتاحي للملعب ".



وتابع أزهر علي: "مراسم حفل الافتتاح ستتضمن تلاوة من الذكر الحكيم بعدها عزف النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق، تعقبها كلمة لوزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع إيذانا بافتتاح هذا الصرح الرياضي المهم الذي سيشكل علامة فارقة وإضافة مهمة للملاعب في العراق عموما وفي البصرة خصوصا، لا سيما أن الملعب يحتضن مباريات المجموعة الثانية لبطولة الخليج".



وأضاف: "حفل الافتتاح سيشهد العديد من الفقرات المنوعة والمفاجآت من استعراض فني للفلكلور البصري وإطلاق الألعاب النارية، ثم إقامة مباراة ودية في تمام الساعة الثامنة تجمع فريقي الميناء والكويت الكويتي".