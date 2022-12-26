مصدر بالزمالك يكشف موقف محمد عواد من اللحاق بمباراة الإسماعيلي في الدوري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف محمد عواد حارس مرمى الزمالك من مباراة الإسماعيلي المقبلة، بعد تعرضه لإصابة في لقاء الأمس أمام المقاولون العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وأكد المصدر أن محمد عواد بحالة جيدة رغم تعرضه لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة المقاولون، وشدد على أن عواد جاهز لمباراة الزمالك المقبلة أمام الإسماعيلي، وسيخوض تدريبات استشفائية خلال مران اليوم على أن يشارك في التدريبات الجماعية ابتداء من غداً الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الجهاز الطبي اطمأن على حالة عواد بعد تعرضه للإصابة مباشرة كما تم الاطمئنان عليه مجددا عقب نهاية المباراة.

ويستأنف اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا رفض منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في الدوري الممتاز.