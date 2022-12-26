هاني العسال: حديث الرئيس السيسي يعكس حرصه على مخاطبة الرأي العام بكافة الحقائق

وصف النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بالمكاشفة مع الشعب المصري وذلك بما حمله من رسائل طمأنينة للمواطنين على أكثر من مستوى، وأولها مطالبته للجهات التنفيذية بالدولة على ضرورة مخاطبة الرأي العام، والتعريف بالحقائق وطبيعة المشروعات التي تقوم بها الدولة والتي يمكن أن توفر مليارات الدولارات على الدولة على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدا أن الرئيس تطرق لجانب مهم هنا وهو عامل الوقت والذي تتطلب ضرورة التعريف والتواصل الدائم مع المواطنين في الوقت المناسب وعدم ترك المجال مفتوح لقيام البعض ببث الفتنة أو تداول شائعات تنل من ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توجيه الرئيس السيسي في الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق واستكمال ما قامت به الحكومة خلال الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، بالإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ والتي تمثل السلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية أولوية فيها، مشددا على أهمية ما تقوم به الدولة من جهود تسهم في الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة جودة المنتج المحلي حيث أثمرت التداعيات العالمية عن وجود مشاكل في سلاسل الإمداد وعدم استقرار في عملية التعاقدات وهو ما يعني أن تلك المشروعات التي نشهدها يوما بعد يوم تسهم في تأمين احتياجات المصريين والقطاعات الحيوية بالدولة لمواصلة عملها.

وأضاف "العسال" أن حديث الرئيس بشأن صندوق قناة السويس، يبرز حرصه على المصارحة الدائمة مع المواطن المصري وتعريفه بوقائع الأمور، إيمانا بحقه في المعرفة، مشيرا إلى أن الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو تأمين وتنمية ثروة مهمة من ثروات مصر وهي قناة السويس وتوفير مورد لها دائم يحميها من تأثيرات أي تقلبات عالمية، مؤكدا أن حديثه بشأن قانون الأحوال الشخصية، وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة يؤكد أن الرئيس دائما ما يكون راعي لابنائه من المصريين وسند للأسرة المصرية ليكون ذلك الصندوق درع حامي لهم حال حدوث أوقات حرجة تجابه الأسرة ويحمي الأطفال من تبعات الانفصال أو امتناع الأزواج عن سداد النفقات، فضلا عن مخاطبته للتجار في أهمية مراعاة عدم رفع الأسعار في ظل الأوقات العصيبة والتي تتطلب المساندة والتكاتف من الجميع.