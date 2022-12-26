«أكاديمية الشحاتة الأنيقة».. رواية جديدة لمراد ماهر عن دار الهالة

صدر حديثًا عن دار الهالة للنشر والتوزيع رواية "أكاديمية الشحاتة الانيقة" للروائي والقاص مراد ماهر، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ 54 والتي تأتي في الفترة من 24 يناير المقبل وحتى 6 من فبراير المقبل.

أما عن الرواية فقال مراد ماهر:" رواية أكاديمية الشحاتة الانيقة، الكتاب التاسع لمراد ماهر والرواية الثانية، الرواية عمل أدبي متشابك في تفاصيله، يحمل بين طياته مشروع مجتمعي متكامل للقضاء على ظاهرة التسول في المجتمع، يبدأ بفكرة طريفة وهزلية في ظاهرها ثم تتنامى إلى حلم يتملك بطلي الرواية والمؤمنين بالفكرة من أطراف مختلفة في المجتمع.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور":" الرواية تطرح في إطارها الدرامي التصاعدي مشروع إنشاء أكاديمية لكل طالب تضامن حقيقي، يتعلم فيها ما يقدمه للناس لقاء تضامنهم معه وفقًا لقدراته ولو بسيطة، ثم يلتحق بنقابة طالبي التضامن التي تعمل على تصنيفه طبقا لحالته ووضعه النفسي والذهني والصحي ومن ثم توزيعه جغرافيًا طبقًا لمعايير محددة.

وواصل:" طلب التضامن يتحول إلى مهنة معتمدة وصاحبها يدفع ضريبه من دخله لصالح النقابة التي تضمن له معاشا عند التقاعد ومشروعا صحيًا متكاملًا عند الحاجة.

تدور أحداث الرواية حول شاب وفتاة تجمعهما الظروف وتفاصيل حياتية معقدة لأن يتلاصق مصيرهما في مدينة ليس لهما فيها أهل ولا ذكريات.

يمرا معًا منذ لحظات التلاقي الأولى بمفارقات متعددة أبرزها تكالب الشحاذين عليهما من كل صوب وفي كل مكان وبوسائل متعددة وأشكال مُبتكرة طلبًا للمساعدة.

الشاب يقترح على رفيقته الجديدة فكرة غريبة انتابته فور قرائتهما خبر بالجريدة الرسمية بفتح باب التقدم لوزارة الاستثمار بأية فكرة شبابية قابلة للتنفيذ لا تخلو من الابتكار والربحية وخدمة المجتمع.

الفكرة في بدايتها كانت هزلية، " إنشاء أكاديمية لطالبي التضامن، وابتكار وظيفة جديدة في وظائف العاملين بالدنيا وهي "طالب تضامن"".

تتطور الفكرة مع مرور الوعي بها والإيمان بتفاصيلها بالتفكير في إنشاء نقابة لطالبي التضامن الذين سيتم انتقائهم وتخرجهم من الأكاديمية، وكذلك مشفى عام هائل لعلاج الحالات القعيدة و المستعصية وغير القادرة على طلب التضامن.

أما عن مراد ماهر فهو كاتب وروائي وعضو نقابة المهندسين صدر له مجموعة قصصية بعنوان "سلك شائك" عن دار اكتب للنشر، "حواديت عيل عيل موكوس" عبارة عن حواديت قصصية شعرية بالعامية المصرية، وكتاب" ثورة الغضب .. صنع في مصر" عن دار اكتب، و"أولياء كاذبون" متتالية قصصية عن دار تويا، ورواية "حق اللاعودة" عن دار النيل العربية، وأخيرًا رواية "أكاديمية الشحاتة الانيقة عن دار الهالة.