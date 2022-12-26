أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 102600 منذ بدء الغزو

ذكرت أوكرانيا أن قواتها المسلحة، قتلت منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير الماضي، حوالي 102600 جندي روسي، بما في ذلك 550 جنديا خلال يوم أمس الأحد فقط.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الإثنين.

وتضمن البيان معلومات تفصيلية عن خسائر القوات الروسية من المعدات العسكرية خلال الفترة ما بين 24 فبراير 2022 و26 ديسمبر 2022.

وأضاف البيان أن الروس تكبدوا أكبر الخسائر في اتجاهات كوبيانسك وأفدييفكا وباخموت.

هذا، وستطلب أوكرانيا الإثنين إخراج روسيا من مجلس الأمن الدولي، غداة تصريحات جديدة للرئيس فلاديمير بوتين اتهم فيها الغرب باتباع سياسة "فرق تسد"، بينما أدى هجوم جديد بمسيرة أوكرانية على قاعدة جوية روسية إلى سقوط ثلاثة قتلى.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في برنامج تلفزيوني بمناسبة عيد الميلاد "غدا (الاثنين) سنعلن موقفنا رسميا. لدينا سؤال بسيط جدا: هل لروسيا الحق في البقاء عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأن تكون (عضوا) في الأمم المتحدة؟".

وأضاف "لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق"، مشيرا إلى أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي - مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين - تناقش أساسا في الأوساط الدبلوماسية.

وبعدما أوضح أن هذه المسألة لم تطرح بعد في مؤتمرات صحافية أو بيانات عامة لقادة الدول والحكومات، قال كوليبا إنه "على مستوى أدنى، يتم طرح السؤال بالفعل حول ما يجب أن تصبح عليه روسيا حتى لا تشكل تهديدا للسلام والأمن".

من جهة أخرى، أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية ليل الأحد الإثنين طائرة مسيرة أوكرانية عند اقترابها من قاعدة جوية في جنوب روسيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص عند سقوط حطامها، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.