إصابة 8 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 8 مواطنين، في حادث إنقلاب سيارة، بطريق القاهرة /أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل جرزا، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان شهد طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل جرزا، بحوالي 3 كيلو باتجاه القاهرة، وقوع حادث إنقلاب سيارة، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 8 مواطنين في الحادث.

تم نقل المصابين، الي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتشخيص الإصابات، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا مع رؤساء المدن والجهات ذات الصلة، لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، التي ترصد أي متغيرات تحدث بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، ومتابعة المتغيرات وكيفية التعامل معها والرد عليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة, وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة, والمهندس هاني الحسيني مسئول الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية، ومسئولي أملاك الدولة.

وجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، لحصر كافة المتغيرات المكانية خلال الشهر الماضي، وكيفية التعامل معها والرد عليها، ورفع إحداثياتها، مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية، للتأكد من عدم وجود هذه المخالفات مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة تنسيق عمل لجان مجالس المدن، وأن تتطابق المتغيرات التي يتم رصدها بمختلف الجهات.