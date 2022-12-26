أعضاء مجلس الشيوخ يقفون دقيقة حدادًا على روح اللواء مصطفى كامل

وقف مجلس الشيوخ دقيقة حداد وصمت على روح الفقيد اللواء مصطفى كامل عضو المجلس والذي وافته المنية أمس داخل مجلس الشيوخ وهو يؤدي عمله البرلماني.

جاء ذلك خلال افتتاحية الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

ودعا رئيس المجلس أعضاء المجلس للوقوف دقيقة صمت وحداد وقراءة فاتحة الكتاب ترحمًا عليه وبدأ المجلس أعمال جلسته العامة بتأبين النائب اللواء مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية أمس الأحد، بعد تعرض سيارته لاصطدام داخل مقر مجلس الشيوخ.

ويعد النائب سادس أعضاء مجلس الشيوخ الراحلين في الفصل التشريعي الحالي، حيث سبقه الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، واللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ.والنائب كان أحد الأعضاء الذين تم تعيينهم بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول بديل النائب بعد وفاته.

وطبقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت بديل النائب في حالة الوفاة وكان مرشحا ضمن القائمة، حيث تنص المادة (26) من القانون على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى.

وإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.

وفقا لقانون مجلس الشيوخ، من المقرر أن يعين رئيس الجمهورية، من يحل محل النائب الراحل مصطفى كامل، خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

كما تشهد الجلسة العامة للمجلس مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوًا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.