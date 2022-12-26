إصابة مواطن بحالة تسمم نتيجة تناوله «حبة غلال» فى ديرب نجم بالشرقية

تسببت حبة الغلة في إصابة مواطن بحالة تسمم وتعرضه لحالة إعياء شديدة بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم، وحجزه بالعناية المركزة بمستشفى ديرب نجم تحت الملاحظة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول مواطن مقيم بديرب البلد، نطاق مركز ديرب نجم، مصابا بحالة إعياء شديدة، إثر تناوله قرص حبة الغلة السامة المخصصة لحفظ الغلال، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم، وحجزه بالعناية المركزة تحت الملاحظة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.