التصريح بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها فى حادث انهيار عقار بالإسكندرية

أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية بالتصريح بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها فى حادث انهيار أجزاء من عقار بمنطقة رأس التين بالإسكندرية، وطلب ملف العقار من الجهات التنفيذية واستدعاء المسئول لسؤاله بالنيابة العامة.

وكانت تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من استخراج جثمان سيدة من أسفل عقار انهار أجزاء منه بشارع الأغا بمنطقة رأس التين بحى الجمرك.

البداية بتلقي قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط سقف عقار 29 شارع الأغا بمنطقة رأس التين بالإسكندرية ووصلت الحماية المدنية والبحث عن سيدة كانت متواجدة بالعقار.

شهدت منطقة الورديان غرب الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار تسببت فى تهشم سيارة كانت متواجدة أسفل العقار بسبب سقوط الأمطار الشديدة.