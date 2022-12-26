الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 15 عاما لمتهمين بالاتجار فى الشابو والحشيش بقنا

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عاملين بالسجن 15 سنة، بتهمة الاتجار فى الشابو والحشيش، وإطلاق النيران على قوة أمنية، أثناء محاولة القبض عليهما في القضية  رقم 355 لسنة 2022 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 70 لسنة 2022 كلى قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمى عبدالرحمن صقر.

تعود أحداث القضية عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين "إ .ح"، عامل، و" م . ا" سائق لودر، مقيمان فرشوط، تهمة حيازة الشابو والحشيش، بتهمة الاتجار، كما وجهت للمتهمين حيازة سلاح عبارة عن بندقية آلية سريعة الطلقات، و12 طلقة نارية، وبندقية خرطوش، و3 طلقات، ومقص حديدي، وللمتهم الأول، تهمة إطلاق النيران على معاونى مباحث مركز فرشوط، والقوة المرافقة، لهما، أثناء محاولة القبض عليهما.

محكمة جنايات نجع حمادي الشابو المستشار طارق يسرى مصطفى الحشيش مركز فرشوط

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وائل لطفي

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