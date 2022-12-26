بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح مصنعى إنتاج الغازات ومحطة توليد الطاقة الثلاثية

يقدم موقع "الدستور"، بث مباشر من فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" في محافظة الجيزة.

مجمع الصناعات الكيميائية

ويساهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبو رواش، في تغطية احتياجات السوق المحلية من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية.