دليل هدايا الكريسماس لأصدقائك عشاق الطعام للاحتفال بليلة رأس السنة

إنه موسم العطلات، لذا من المحتمل أن يكون شراء هدايا الكريسماس على رأس قائمة مهام الجميع، الأمر ليس بهذه السهولة إذا كنت من الأشخاص الذين لديهم صديق يحب الطعام والطهي ويعتبر من عشاق الطعام طوال الوقت.

هناك بعض الأفكار الرائعة التي يمكنك الاختيار من بينها للحصول على هدية الكريسماس النهائية.

مقلاة هوائية

من يقول إن البطاطس المقلية المقرمشة والدجاج المقلي لا يمكن أن تكون صحية؟ بالنسبة لهواة الوجبات السريعة الذين يرغبون في الاستمتاع بأطباقهم المفضلة دون الشعور بنوبة الذنب، يمكن أن تكون المقلاة الهوائية هي الطريقة المثلى للقيام بذلك.

تقدم المقالي الهوائية بديلاً أكثر صحة عن القلي العميق، حيث ستحتاج فقط إلى ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين من الزيت لقلي أي شيء من الدجاج إلى السمك، وبذلك ستقلل من كمية الدهون والسعرات الحرارية والمركبات الضارة في طعامك.



سلة النزهه

أخيرًا وصل الطقس إلى مستوى منخفض مُرضٍ مما جعلنا جميعًا نرغب في الخروج في الهواء الطلق للحصول على تلك الجرعة التي تشتد الحاجة إليها من فيتامين سي، الآن يشعر معظمنا بالملل من المطاعم الداخلية والمقاهي ذات الإضاءة المظلمة ويتوقون إلى تناول طعام أكثر انتعاشًا.

ليس هناك وقت أفضل من الآن للنزهة الشاملة في الهواء الطلق الرائع، لتجهيز صديقك لمغامرة في الهواء الطلق في نهاية المطاف حان الوقت لوضع يديك على سلة النزهة.

كتاب الطبخ مع ماما وفاء

سواء على TikTok أو YouTube، لا شيء يتفوق على الشذرات اليومية من الخدع الكوميدية بين مي وماما وفاء الثنائي المصري الشهير بين الأم وابنتها اللذان استحوذا على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعمل مي على إنشاء محتوى مضحك مع والدتها لسنوات حتى الآن مع بعض اللحظات المفضلة، كانت ماما وفاء تحضر ببراعة الأطباق المصرية اللذيذة بما في ذلك فطيرة اللحم الشهيرة المعروفة باسم الرقاق.

عشب المطبخ

الأعشاب من أي نوع هي الطريقة المثالية لإضافة النكهة واللون والرائحة إلى أي طبق، مما يجعلها تتحول من عادي إلى لذيذ، كل شيء من البقدونس والزعتر والشبت إلى المريمية والريحان وإكليل الجبل يعتبر من العناصر الأساسية التي يمكن العثور عليها بسهولة في مخزن معظم الأسر.

ميني فرن بيتزا

لا شيء يتفوق على طعام الراحة المطلق المليء بالجبن والدهون الجيدة وكل ما يمكن تخيله، تعتبر البيتزا محبوبة جدًا لدرجة أنه من النادر جدًا العثور على شخص لا يحبها، لكن الشيء الذي يميز البيتزا هو أنها مملة جدًا في صنعها في المنزل مما يجعل معظم الناس يعودون إلى طلب فطائرهم عبر الإنترنت من فرع البيتزا المفضل لديهم.

إذا كان لديك صديق يحب البيتزا ولكن لا يمكن أن يتضايق من إعدادها في المنزل، فقد حان الوقت لامتلاك اختراع يعرف باسم فرن البيتزا الصغير، يقوم هذا الفرن بعمل المستحيل بفضل درجات حرارة الطهي العالية التي تصل إلى 400 درجة مئوية، يمكنه تحضير بيتزا في خمس دقائق.