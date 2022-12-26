ليفربول يواجه أستون فيلا وصلاح يبحث عن التسجيل.. وأرسنال يصطدم بوست هام بالبريميرليج

يواجه ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح مساء اليوم الاثنين نظيره أستون فيلا، في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة على ملعب "فيلا بارك" ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

صلاح يسعى لمواصلة التسجيل والفوز مع ليفربول، حيث قاد الريدز قبل كأس العالم للفوز في الجولتين الـ 15 و16 على توتنهام وساوثهامبتون حيث سجل ثنائية رائعة في فوز فريقه على توتنهام.

ويريد صلاح رفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي حيث سجل حتى الآن 6 أهداف في 14 لقاء شارك فيهم، بينما سجل أخر مرة في خسارة الريدز منذ أيام على يد مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية.

من جانبه يدخل ليفربول اللقاء وهو يمتلك العديد من الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق حيث مازال يعاني من شبح الإصابات بعد إصابة مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو من جديد وغيابه على الأقل لمدة أشهر، كما يفتقد أيضًا للإصابة كل من جيمس ملنر، لويس دياز، دييجو جوتا، كيرتس جونز، إبراهيما كوناتي وآرثر ميلو بينما سيكون الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الذي غاب عن لقاء السيتي جاهزًا في مواجهة فيلا.

ويطمح ليفربول في تحسين مركزه في ترتيب جدول البريميرليج في مباريات أعياد الميلاد، حيث يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المربع الذهبي، بينما يقع فيلا في المركز الـ 12 بـ 18 نقطة.

وفي الجانب الآخر، يدخل أستون فيلا اللقاء منتشي بأخر فوزين في الدوري تحت القيادة الفنية الجديدة للإسباني أوناي إيمري لكنه قد يفتقد جهود بطل العالم وحارس مرماه الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز الذي يواصل احتفالاته بكأس العالم في بلاد التانجو.

وعلى ملعب "الإمارات" وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، يستضيف أرسنال المحترف ضمن صفوفه محرفنا المصري محمد النني متصدر الترتيب نظيره وست هام في لقاء قوي بين الفريقين حيث يسعى الأول لمواصلة الفوز والحفاظ على فارق الخمس نقاط مع الوصيف مانشستر سيتي.

ويدخل الجانرز اللقاء شبه مكتمل الصفوف باستثناء إصابة مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس الذي خضع لعملية جراحيه أثناء إصابته في المونديال وغيابه لمدة 3 أشهر بجانب احتمال غياب مدافعي الفريق الياباني تومايسو والفرنسي صاليبا.

في المقابل يسعى وست هام لتحقيق أول فوز بعد الخسارة في الثلاث الجولات الماضية، حيث يحتل المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

ويفتتح توتنهام مباريات الجولة في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا عندما يواجه نظيره برينتفورد، بينما تقام أربع مباريات أخرى في نفس اليوم حيث يلعب ليستر سيتي مع نيوكاسل، ساوثهامبتون أمام برايتون ألبيون، كريستال بالاس وفولهام وأخيرًا إيفرتون أمام وولفرهامبتون.