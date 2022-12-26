الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 4 أشخاص وفرار عشرات الآلاف من منازلهم بسبب الفيضانات في الفلبين

السلطات الفيليبينية
السلطات الفيليبينية

أعلنت السلطات الفيليبينية، اليوم الإثنين، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم بسبب الأحوال الجوية السيئة في جنوب الأرخبيل ووسطه، بما في ذلك فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ودفعت نحو 46 ألف شخص إلى الهرب من منازلهم في جزيرة مينداناو.

وقالت إدارة الدفاع المدني إن "شخصين لقيا حتفهما وفقد تسعة آخرون وفر 46 ألفا بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في الجزيرة الواقعة في جنوب الأرخبيل".

وأوضح مكتب الدفاع المدني في مانيلا أن أمطارا موسمية غزيرة الأحد تسببت بفيضانات في 14 بلدة في مينداناو.

وأكدت فرق خفر السواحل أنها أنقذت أكثر من عشرين عائلة في مدينتي كلارين وأوزاميز في ذروة الفيضانات، مشيرة إلى أن القتيلين سقطا في مدينة خيمينز. 

وقال ضابط الحماية المدنية روبنسون لاكر في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" من مدينة جينغوغ: إن "المياه ارتفعت حتى مستوى الصدر في بعض المناطق لكن الأمطار توقفت اليوم".

ومن 45700 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم، كان 33 ألفًا من سكان جينغوج.

وتشهد مناطق وسط الأرخبيل وجنوبه الذي تضربه كوارث طبيعية باستمرار، أحوالا جوية سيئة مع بدء عطلة عيد الميلاد في هذا الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة، يعود معظمهم في هذا الوقت من السنة إلى بلداتهم للقاء عائلاتهم.

من جهة أخرى، قال خفر السواحل: "إن رياحا عاتية وأمواجا مرتفعة أدت إلى غرق قارب صيد في يوم عيد الميلاد قبالة جزيرة ليتي بوسط البلاد مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم بينما تم إنقاذ ستة آخرين".

وكانت العاصفة الاستوائية الشديدة نالغاي أدت في أكتوبر 2022، إلى انهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء البلاد وأودت بحياة 150 شخصا على الأقل.

والفيليبين من الدول الأكثر ضعفا في مواجهة آثار تغير المناخ.

الفلبين سقوط قتلى فرار عشرات الآلاف فيضانات عاصفة جزيرة مينداناو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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