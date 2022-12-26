الصين توفر فرصة رائعة للباحثين من جميع أنحاء العالم لاستكتشاف الفضاء

قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، أن محطة الفضاء الصينية، تعطي المزيد من الانفتاح الحقيقي والمزايا التكنولوجية في ٢٠٢٣.

أضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم، أن المحطة هي الأولى من نوعها التي تفتح أبوابها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأجاب التقرير علي تساؤل، كيف تمثل محطة الفضاء الصينية فرصة رائعة للغاية للباحثين لاستكتشاف الفضاء في جميع أنحاء العالم؟، حيث إنه ومن المتوقع إرسال أربعة من إجمالي تسعة تجارب دولية من الدفعة الأولى إلى محطة الفضاء الصينية في عام 2023، وفقًا لمدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) بالإنابة ، نيكلاس هيدمان ، في مقابلة أجريت مؤخرًا ، والذي أشاد أيضًا بـ محطة فضائية "دولية حقًا" وتوفر "فرصة رائعة للغاية للباحثين في جميع أنحاء العالم."

جاءت تصريحات هيدمان خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب انتهاء الصين من تجميع أول محطة فضاء دائمة في البلاد وجميع مهام الإطلاق الفضائية المقررة في مرحلة البناء مع أحدث مهمة طيران فضاء مأهولة شنتشو -15.

قال مراقبو الفضاء الصينيون إن الانفتاح الحقيقي للبلاد في تقاسم استخدام بنيتها التحتية الفضائية الضخمة يتناقض بشكل كبير مع الاضطرابات الحالية في جميع أنحاء العالم ويعوضها ، نتيجة للألعاب السياسية لبلدان معينة لإجبار الدول على اتخاذ جانب في مواجهة الكتلة حتى. في الفضاء،

وفقًا لهيدمان ، تم اختيار تسعة مشاريع - بما في ذلك 23 مؤسسة بحثية وجامعة من مجموعة متنوعة من البلدان في جميع المجموعات الإقليمية الخمس في العالم. سبعة من هذه المشاريع قيد التطوير حاليًا ويمكن لأربعة من هذه الفرق تسليم تجاربها إلى وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA) لإطلاقها خلال عام 2023.

وقال هيدمان، إن محطة الفضاء الصينية موجودة وستكون مفتوحة للمشروعات والباحثين الدوليين، وإنها دولية حقًا بهذا المعنى، وبالتالي فهي إنجاز مذهل لبرنامج الفضاء الوطني الصيني ولكن أيضًا على الصعيد الدولي."

وقال إنها فرصة رائعة للغاية للباحثين في جميع أنحاء العالم لاستخدام محطة الفضاء الصينية.

وقال مراقبو الفضاء الصينيون إنه بالمقارنة مع آلية التعاون الحصرية للغاية لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، تتبنى محطة الفضاء الصينية الانفتاح الحقيقي في إطار الأمم المتحدة.