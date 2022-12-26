أبرز تحديات تغيرات المناخ فى 2023

رصدت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، أبرز التحديات البيئية والعلمية التي تلوح في الأفق العام المقبل، مع تغير المناخ - والجهود المبذولة للتعامل معها، في العام الجديد 2023.

وقالت الصحيفة، سيمثل Cop28 في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر علامة بارزة في الكفاح للحد من ارتفاع درجات الحرارة ، بينما ستستمر المفاوضات بشأن معاهدة ملزمة قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي.

واضاف التقرير في البرازيل، أعطى انتخاب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مؤخرًا الأمل في أن تتباطأ إزالة الغابات في منطقة الأمازون.

وفي الوقت نفسه، فإن الصين، بالإضافة إلى وعدها بالتعامل مع تلوث الهواء لديها، تظهر علامات على الانتقال من سياستها المثيرة للجدل لعدم انتشار كوفيد ، وهو اتجاه من المرجح أن يتسارع العام المقبل.

كان استخدام لقاحات mRNA )حمض نووي ريبوزي رسول)، أمرًا محوريًا في مكافحة كوفيد 19 ، وقد يكون العام المقبل مهمًا في تطوير لقاحات مماثلة ضد الأمراض المعدية الأخرى ، مع بدء التجارب السريرية الجديدة.

وتابع التقرير ستتجه الأنظار إلى Cop28 في دبي كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ، سيتم الانتهاء من أول تقييم عالمي لتقييم التقدم المحرز منذ اتفاق باريس في عام 2015.

واقترح مايكل جروب، أستاذ الطاقة وتغير المناخ في جامعة كوليدج بلندن، احتمال ظهور اختلاف بين الدول، وقال البروفيسور جروب: "سيصبح البعض أكثر طموحًا وحماسًا"، "أولئك الذين لديهم ثقة تكنولوجية كبيرة ومستوردون للوقود الأحفوري، سيقولون،"منخفض الكربون ، يمكننا القيام بذلك ثم تقليل اعتمادنا على الجغرافيا السياسية للنفط والغاز. "

وسيقول الآخرون: "نحن فقراء للغاية، لا يمكننا إدارة هذه التكنولوجيا ما لم يتم الدفع لنا "، و ثم هناك منتجون، وهذا يمثل تهديدًا وجوديًا، لكن يرغب بعض مصدري الوقود الأحفوري في تنويع اقتصاداتهم، إنه أمر صعب عندما تجني الكثير من الأموال من الوقود الأحفوري.

وأفاد تقرير حديث صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أن متوسط ​​درجة الحرارة لهذا العام من المرجح أن يكون 1.15 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مما يسلط الضوء على الصعوبات في الحد من الارتفاعات إلى هدف اتفاق باريس البالغ 1.5 درجة مئوية.