الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبرز تحديات تغيرات المناخ فى 2023

حرائق الغابات
حرائق الغابات

رصدت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، أبرز التحديات البيئية والعلمية التي تلوح في الأفق العام المقبل، مع تغير المناخ - والجهود المبذولة للتعامل معها، في العام الجديد 2023.

وقالت الصحيفة، سيمثل Cop28 في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر علامة بارزة في الكفاح للحد من ارتفاع درجات الحرارة ، بينما ستستمر المفاوضات بشأن معاهدة ملزمة قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي.

واضاف التقرير في البرازيل، أعطى انتخاب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مؤخرًا الأمل في أن تتباطأ إزالة الغابات في منطقة الأمازون.

وفي الوقت نفسه، فإن الصين، بالإضافة إلى وعدها بالتعامل مع تلوث الهواء لديها، تظهر علامات على الانتقال من سياستها المثيرة للجدل لعدم انتشار كوفيد ، وهو اتجاه من المرجح أن يتسارع العام المقبل.

كان استخدام لقاحات mRNA )حمض نووي ريبوزي رسول)، أمرًا محوريًا في مكافحة كوفيد 19 ، وقد يكون العام المقبل مهمًا في تطوير لقاحات مماثلة ضد الأمراض المعدية الأخرى ، مع بدء التجارب السريرية الجديدة.

 وتابع التقرير ستتجه الأنظار إلى Cop28 في دبي كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ، سيتم الانتهاء من أول تقييم عالمي لتقييم التقدم المحرز منذ اتفاق باريس في عام 2015.

واقترح مايكل جروب، أستاذ الطاقة وتغير المناخ في جامعة كوليدج بلندن، احتمال ظهور اختلاف بين الدول، وقال البروفيسور جروب: "سيصبح البعض أكثر طموحًا وحماسًا"، "أولئك الذين لديهم ثقة تكنولوجية كبيرة ومستوردون للوقود الأحفوري، سيقولون،"منخفض الكربون ، يمكننا القيام بذلك ثم تقليل اعتمادنا على الجغرافيا السياسية للنفط والغاز. "

وسيقول الآخرون: "نحن فقراء للغاية، لا يمكننا إدارة هذه التكنولوجيا ما لم يتم الدفع لنا "، و ثم هناك منتجون، وهذا يمثل تهديدًا وجوديًا، لكن يرغب بعض مصدري الوقود الأحفوري في تنويع اقتصاداتهم، إنه أمر صعب عندما تجني الكثير من الأموال من الوقود الأحفوري.

وأفاد تقرير حديث صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أن متوسط ​​درجة الحرارة لهذا العام من المرجح أن يكون 1.15 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مما يسلط الضوء على الصعوبات في الحد من الارتفاعات إلى هدف اتفاق باريس البالغ 1.5 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة إزالة الغابات الإمارات العربية التجارب السريرية التحديات البيئية التلوث البلاستيكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية فى الولايات المتحدة

سعر الدولار اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

السودان.. 12 قتيلا جراء العنف القبلى فى جنوب دارفور

السفارة الأمريكية بباكستان تحذر موظفيها من «هجوم محتمل»

«ذا ناشونال»: قرار تحصيل تذاكر القطارات بالدولار للأجانب يخفف العبء على المركزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة