الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الأمريكية بباكستان تحذر موظفيها من «هجوم محتمل»

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بباكستان

حذرت السفارة الأمريكية لدى إسلام أباد، الأحد، موظفيها من هجوم محتمل على أمريكيين في فندق كبير بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد خلال فترة الأعياد.
وقالت السفارة، في بيان: "وصلتنا معلومات تفيد بأن أفرادًا مجهولين ربما يخططون لمهاجمة أمريكيين بفندق ماريوت في إسلام أباد في وقت ما خلال العطلات".
كما حثت البعثة الأمريكية جميع الأفراد على الامتناع عن السفر غير الضروري في إسلام أباد خلال موسم العطل.
وبموجب البيان، تمنع السفارة في إسلام أباد جميع الموظفين الأمريكيين من زيارة فندق ماريوت في إسلام أباد.
وجاء التحذير بعد يومين من مقتل عنصر من الشرطة الباكستانية وإصابة 5 أخرين جراء تفجير انتحاري استهدف دورية بالعاصمة إسلام أباد.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة طالبان باكستان، أعلنت في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتهاء الهدنة مع حكومة إسلام أباد، وأوعزت إلى عناصرها بتكثيف الهجمات ضد قوات الأمن بعموم البلاد.
وبناء عليه، تم وضع إسلام أباد في حالة تأهب قصوى بسبب مخاوف أمنية، بما في ذلك حظر جميع التجمعات العامة.​​​​​​​ 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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