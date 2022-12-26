الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ بالمركز القومى للبحوث يكشف جهود الدولة لدعم صغار المزارعين

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

كشف الدكتور زكريا فؤاد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، جهود الدولة لدعم صغار المزارعين والفلاحين، قائلًا:"إن هناك تحديات نواجهها من زيادة فدانية سنوية، ومن التغيرات والتقلبات المناخية والأزمات العالمية".

وأضاف "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، والإعلامية ريهام السهلي، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في استنباط الأصناف الجديدة التي لها القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتي بها زيادة في الإنتاجية، مما يزيد من الإنتاج الكلي، ويقلل حجم الاستيراد من الخارج، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن الدولة المصرية تقوم بالتوسع الأفقي والرأسي أي في زيادة كمية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

وأكد أن جهود الدولة المصرية تزيد عامًا بعد عام، لمواجهة التحديات التي تواجهها سواء كانت تحديات محلية أو تحديات إقليمية ودولية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل مجهود كبير جدًا في زيادة الإنتاجية الزراعية؛ سواء من الإنتاج النباتي، أو الشق الآخر وهو الإنتاج الحيواني، ومن هذه المشاريع الضخمة لتوفير اللحوم الحمراء بسعر مناسب، هو مشروع البتلو.

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