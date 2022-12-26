الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تكشف عن خط غاز جاهز لاستئناف إمداداتها إلى أوروبا

خط غاز
خط غاز

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، استعداد بلاده لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز يامال – أوروبا، الذي توقف عمله في وقت سابق لأسباب سياسية.

وأشار نوفاك أيضا إلى أن موسكو مستعدة أيضا للتفاوض على زيادة الإمدادات عبر تركيا بعد إنشاء "مركز الغاز" في هذا البلد.

وأضاف نوفاك في مقابلة مع وكالة "تاس": "تظل السوق الأوروبية ذات أهمية مع استمرار نقص الغاز، ولدينا كل الفرص لاستئناف عمليات التوريد. على سبيل المثال، لا يزال خط أنابيب يامال - أوروبا، الذي تم إيقافه لأسباب سياسية، غير مستخدم."

ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن "السيل التركي" يعمل حاليا بكامل طاقته، ويقوم عبر أوكرانيا بمد أوروبا بـ 42 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي حوالي ثلث كميات الضخ المنصوص عليها في العقد.

وأردف قائلا: "نحن الآن نناقش أيضا تنفيذ كميات إضافية من إمدادات الغاز عبر تركيا بعد إنشاء مركز هناك، كما أن العمل النشط جار مع الدول التي ستشارك في تنفيذ هذا المشروع، وكذلك مع المستهلكين المحتاجين إلى الغاز الروسي ".

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وائل لطفي

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