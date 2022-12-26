باحث سياسى: أوكرانيا لا تثق فى تصريحات بوتين

كشف محمد العروقي الباحث السياسي، تفاصيل كلمة بوتين وحديثه عن التفاوض مع الجانب الأوكراني، وما يمكن أن تحمله هذه الكلمة الآن، قائلاً:"إن كلمة تفاوض والجلوس حول طاولة مفاوضات كلام جميل يبعث بالأمل، ولكن الشيطان يكمن بالتفاصيل.

وأضاف العروقي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الجانب الأوراني لايثق نهائيًا في كلمات الرئيس الروسي، والدليل ما يحدث على الأرض الآن من هجمات صاروخية وقصف لمدينة خيرسون.

وأوضح أن روسيا تريد أن تتفاوض بسلام مشروط، حيث تريد أن تضع شروطها قبل التفاوض كي يوافق عليه الجانب الأوكراني، ومن ثم يبدأ التفاوض، معقبًا:"نحن نعلم جميعًا ماهي الشروط الروسية وهي الإعتراف بالكيانات التي احتلتها روسيا، خلال هذه الحرب وقبل الحرب، والاعتراف بها كجزء من الأراضي الروسية، ثم التفاوض.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى نزع سلاح الجيش الأوكراني وبما يسمى بمحاربة النازية، لافتًا إلى أن هذه الشروط تفرضها روسيا قبل التفاوض، ومن ثم التفاوض مع أن الذي يرغب بالسلام عليه الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.