المطربة حنان تكشف تفاصيل انضمامها لفرقة «الأصدقاء».. وماذا قال الشريعى عن صوتها؟

كشفت الفنانة حنان، تفاصيل انضمامها لفرقة "الأصدقاء"، التي كونها الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وانضمت لها في بداية حياتها الفنية.

علاقتها مع عمار الشريعي

وقالت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الموسيقار عمار الشريعي، كان بمثابة أب لها، وذلك رغم خوفها منه في البداية، ولكنه أصبح صديقًا لها فيما بعد وتستشيره في كل أمورها.

وأضافت، أنه "الشريعي" نظم مسابقة ورفضت المشاركة فيها لصغر سنها وكانت وقتها في أولى ثانوي، ولكن مدرسة العود، طلبت منها الذهاب والمشاركة فيها وإلا ستجعلها ترسب في مادتها وبالفعل ذهبت، وشعر هو بخوفها في البداية، وطلب منها أن تغني لوردة، وأغنية أخرى لأم كلثوم، وأشاد بصوتها.

وأشارت إلى أن الفرقة قدمت 3 شرايط والشريعي قدم لكل عضو بالفرقة أغنية "سولو"، وكانت أغنيتها تحمل اسم "يا ريت يضمنا"، وعلق عمار الشريعي على صوتها قائلًا: "انتي عندك ميزة في صوتك لو هتقولي أغنية مبهجة هابتسم ولو حزينة هتأثر".