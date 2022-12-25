التحالف الوطني يطلق قوافل طبية للكشف عن أمراض الرمد

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي من خلال القطاع الطبي لمؤسسة صناع الخير للتنمية 3 قوافل للكشف عن أمراض الرمد، والذين بدأوا رحلتهم من قرية الغار مركز الزقازيق في محافظة الشرقية، إلى قرية الربيعة مركز دكرنس في محافظة الدقهلية، وصولا إلى قرية صنبو مركز ديروط في محافظة اسيوط.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكياناً خدمياً وتنمويا، منها: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها .

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين

تحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، ووجهت جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، للاهتمام بصحة وبناء الإنسان من جميع النواحي التعليمية والصحية والرياضية، حيث شاركت المبادرة في دفع المصروفات الدراسية لعدد كبير من طلاب الأسر الأكثر احتياجا بالعديد من المحافظات، وأيضا توزيع بعض المستلزمات المدرسية الخاصة بهم

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أعلن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني في مصر، كما خصص 10 مليارات جنيه لدعم أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

321241844_842320856990955_7306295673137058584_n

321147397_707658740947652_4251526394761959208_n

321270698_1585995991872937_8233253011899903595_n