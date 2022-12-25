الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

التحالف الوطني يطلق قوافل طبية للكشف عن أمراض الرمد

التحالف الوطني
التحالف الوطني

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي من خلال القطاع الطبي لمؤسسة صناع الخير للتنمية 3 قوافل للكشف عن أمراض الرمد، والذين بدأوا رحلتهم من قرية الغار مركز الزقازيق في محافظة الشرقية، إلى قرية الربيعة مركز دكرنس في محافظة الدقهلية، وصولا إلى قرية صنبو مركز ديروط في محافظة اسيوط.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكياناً خدمياً وتنمويا، منها: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها .

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين 

تحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، ووجهت جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، للاهتمام بصحة وبناء الإنسان من جميع النواحي التعليمية والصحية والرياضية، حيث شاركت المبادرة في دفع المصروفات الدراسية لعدد كبير من طلاب الأسر الأكثر احتياجا بالعديد من المحافظات، وأيضا توزيع بعض المستلزمات المدرسية الخاصة بهم

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أعلن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني في مصر، كما خصص 10 مليارات جنيه لدعم أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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التحالف الوطني قوافل طبية الشرقية قوافل طبية للكشف عن أمراض الرمد التحالف الوطني يطلق قوافل طبية للكشف عن أمراض الرمد التحالف الوطني يطلق قوافل طبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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