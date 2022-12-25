الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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التنمية المحلية: غرفة عمليات على مدار الساعة لرفع تجمعات مياه الأمطار

جريدة الدستور

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عملية سحب تجمعات المياه من شوارع محافظات الوجه البحري والإسكندرية مستمرة، مضيفا أن هناك تجمعات المياه خفيفة بمدينة 6 أكتوبر ووزارة الإسكان تتعامل على شفط المياه. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، أن هناك نشاطا للرياح فى عدد من محافظات الوجه البحرى، ونعمل على استمرار رفع تجمع مياه الأمطار بكفرالشيخ والإسكندرية والبحيرة. 

وتابع أن هناك أمطارا متوسطة على مدينة رشيد ودمياط أدى إلى تجمعات المياه وجار سحبها، مضيفا أن هناك أمطارا خفيفة على جنوب الجيزة ولا توجد تجمعات لمياه الأمطار هناك.

وأوضح أن هناك أمطارا خفيفة على عدة مدن بمحافظة القليوبية، وكذلك أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية بالقاهرة، مضيفا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة فى وزارة التنمية المحلية لرفع تجمعات المياه فى الشوارع.

 

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