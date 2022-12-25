الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحدث الحكومة: كل من استغل أزمة الدولار الفترة الماضية «خسر»

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في التعامل مع العوامل التي كانت تتسبب في ارتفاع أسعار السلع، مشيرًا إلى أنه يتبقى عامل الأزمات العالمية التي تؤثر على السلع القادمة من الخارج. 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الأسواق المصرية تواءمت مع أسعار صرف الدولار. 

وضع جدول زمني للإفراج عن السلع من الموانئ

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم وضع جدول زمني للإفراج عن كل السلع في الموانئ المصرية، مؤكدًا أن كل من استغل أزمة الدولار في الفترة الماضية خسر.

وأكد أن السلاح الأهم في يد الحكومة لإحداث التوازن بالسوق المصري وعودة أسعار السلع لمعدلاتها الطبيعية، هو زيادة العرض من خلال إعادة المصانع للعمل بكل طاقتها.

الدولار استغل أزمة خسر جدول زمني السلع ارتفاع اسعار السلع الدولة

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