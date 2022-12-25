الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: التفاني في العمل سبيلنا للتعبير عن حب الوطن

من الحدث
من الحدث

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن زيادة الوعي والعمل والإحساس بالمسؤولية ضرورة للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية الحرص والانتباه وعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات ومحدثي "الفتن" بهدف عرقلة مسيرة النجاح التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة وتحديثها وإحلال المنتج المحلي ورفع جودته لضمان منافسته في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء اللجنة النقابية وعدد من العاملين بشركة كيما، على هامش زيارته إلى محافظة أسوان التي تفقد خلالها مصانع الشركة وعدد من المنشئآت والفنادق التابعة للوزارة، وراجع خطة العمل بشركة كيما ومعايير الأمان والحوكمة وكيفية تعظيم عوائد الشركة والحفاظ على استمرار التشغيل والالتزام بخطط الصيانة.

قال المهندس محمود عصمت موجها حديثه للعاملين "إن الدولة حريصة على زيادة الإنتاج واستخدام أحدث التكنولوجيات في شتى قطاعات العمل والإنتاج وهو ما يتطلب منا جميعًا العمل بجدية والحرص على المال العام الذي نقوم بإدارته لصالح جميع المواطنين".

أوضح أن التفاني في العمل والحرص على زيادة الإنتاج وتطويره وصون الأصول هي وسيلة العمال للتعبير عن مدى حبهم لوطنهم، والأداة التي يشاركون بها في بناء مستقبله، وأن هناك رهان كبير على وعي وإدراك العمال للتصدي للمتربصين بمزيد من العمل والإنتاج.

في نهاية اللقاء، قدم المهندس محمود عصمت الشكر للواء أشرف عطية محافظ أسوان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة والعاملين بشركة كيما، ووجه إدارة الشركة إلى سرعة تنفيذ ما تم مناقشته في الجوانب الفنية والتي من شأنها خفض النفقات وزيادة الإنتاج.

المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت توطين الصناعة جميع المواطنين وزير قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

بالزيادة الجديدة.. جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023 للقطاع العام

مجلس الشيوخ ينعى اللواء مصطفى كامل

«المهندسين»: رفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة قسم أدبي بجداول النقابة

بسبب الديون.. شاب ينهى حياته بقرية الإعلام بالفيوم

«دعم ورعاية».. برلمانيون: توجيه الرئيس بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة يحقق الترابط ويحفظ حقوق الأبناء

«موعدنا 28 ديسمبر».. الحكومة تتوعد التجار المخالفين لإعلان التسعيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية